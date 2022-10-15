قطع طريق في البقاع.. ما السبب؟

أقدم محتجون على قطع الطريق الدولية لبعض الوقت بالإطارات المشتعلة في بلدة مقنة البقاعية بالاتجاهين، وذلك قبل إعادة فتحها أمام السيارات تجاوباً مع الجيش.

ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فقد طالب المحتجون بإطلاق سراح شابين من ابناء بلدة مقنة، أوقفتهما القوى الأمنية في بعبدا وصادرت الشاحنة التي كانا يستقلانها.