آخر معلومة مُهمة تُكشف عن "صيرفة".. إليكم ما تفعله المصارف

كشفت معلومات "لبنان24" عن قيام بعض المصارف مؤخراً بتسهيلِ إيداعات منصّة "صيرفة" للمواطنين رغم الإقفال الجزئي، وذلك إمّا عبر إجراء اتصالاتٍ شخصيّة بهم أو عبر تولّي موظفين هذا الأمر من دونِ حضور الزّبون إلى الفرع المصرفي.

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