Advertisement

لبنان

آخر معلومة مُهمة تُكشف عن "صيرفة".. إليكم ما تفعله المصارف

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-10-2022 | 13:54
A-
A+
Doc-P-1000710-638014644314123038.jpg
Doc-P-1000710-638014644314123038.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت معلومات "لبنان24" عن قيام بعض المصارف مؤخراً بتسهيلِ إيداعات منصّة "صيرفة" للمواطنين رغم الإقفال الجزئي، وذلك إمّا عبر إجراء اتصالاتٍ شخصيّة بهم أو عبر تولّي موظفين هذا الأمر من دونِ حضور الزّبون إلى الفرع المصرفي. 
Advertisement

وأشارت المصادر إلى أنّ أغلبَ المصارف ما زالت مُلتزمة بعدم تفعيل المنصّة، وهو أمرٌ قد اعتبره بعض الخبراء بمثابة خطوة "إيجابية" نوعاً ما لعدم هدرِ الدولارات الموجودة لدى المركزي على "صيرفة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-10-16
05:15 | 2022-10-16
07:10 | 2022-10-16
07:00 | 2022-10-16
06:41 | 2022-10-16
05:52 | 2022-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website