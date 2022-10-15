حالة وفاة جديدة بالكوليرا في لبنان.. ماذا عن الاصابات؟

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل"9 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 43 في المناطق الشمالية، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة رفعت عدد الوفيات التراكمي الى 2 ".

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