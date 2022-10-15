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لبنان

حالة وفاة جديدة بالكوليرا في لبنان.. ماذا عن الاصابات؟

Lebanon 24
15-10-2022 | 14:14
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اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل"9 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 43 في المناطق الشمالية، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة رفعت عدد الوفيات التراكمي الى 2 ".
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الكوليرا

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