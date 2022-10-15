نفت مصادر مقرّبة من الناشط واصف الحركة لـ"لبنان24" ما يُشاع عن فوز الأخير بالطعن المقدم من قبله لدى المجلس الدستوري لإبطال نيابة النائب فادي علامة لصالحه، وذلك عن المقعد الشيعي عن دائرة بعبدا - عاليه.

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