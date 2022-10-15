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لبنان
خبرٌ ينتشر.. هل فاز واصف الحركة بـ"الطعن" وأصبح نائباً؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
15-10-2022
|
14:22
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نفت مصادر مقرّبة من الناشط واصف الحركة لـ
"لبنان24"
ما يُشاع عن فوز الأخير بالطعن المقدم من قبله لدى المجلس الدستوري لإبطال نيابة النائب فادي علامة لصالحه، وذلك عن المقعد الشيعي عن دائرة بعبدا - عاليه.
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وأشارت المصادر إلى أن الحركة لم يتبلغ بهذا الأمر أبداً، وهو بصدد تقديم مستندات جديدة بشأن الملف مطلع الأسبوع المقبل، في حين أن نتائج الطعون لم تصدر حتى الآن.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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