في منطقة لبنانية.. حريقٌ يضرب مولداً كهربائياً لمستشفى حكومي

اندلعَ حريق، مساء اليوم السبت، بأحد مولّدات الكهرباء التي تُغذي مستشفى سير الضنيّة الحكومي.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد جرى إطفاء النيران من قبل فرق الدفاع المدني كما تمت عمليات تبريد رقعة الحريق.