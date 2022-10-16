Advertisement

لبنان

توقعات باقرار قانون السرية المصرفية بعد رأي جهتين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-10-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1000771-638015054426078248.jpg
Doc-P-1000771-638015054426078248.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يشكل قانون السرية المصرفية ابرز بنود الجلسة التشريعية  التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الثلاثاء المقبل.
ورجحت مصادر نيابية إقرار هذا القانون في المجلس النيابي بعد  الاخذ  بالملاحظات التي قدمها صندوق النقد الدولي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  الذي لم يوقع القانون  وأعاده إلى المجلس النيابي  لإجراء المزيد من التعديلات عليه.
Advertisement
واعتبرت المصادر ان هذا القانون يمثل اصلاحا جوهريا بالنسبة الى صندوق النقد الأمر الذي يتطلب اقراره سريعا بما يتواءم مع المعايير  المتصلة بمكافحة الفساد، وازالة كل العراقيل حول إعادة هيكلة النظام المصرفي. 
كما نجدر الإشارة إلى أنه مع إقرار  الموازنة  وقانون السرية المصرفية، فإن العمل يفترض أن ينكب  في البرلمان على إقرار قانون"الكابيتال كونترول" وإعادة هيكلة القطاع المصرفي من أجل إقرار كل التشريعات الاصلاحية المطلوبة من لبنان. وتمنت المصادر ان ينسحب الموقف اللبناني الموحد تجاه الترسيم على الإصلاحات المطلوبة وتسهيل اقرارها في المجلس النيابي بعيدا عن الكيديات السياسية نظرا لأهميتها  في الظرف الراهن.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-10-16
05:15 | 2022-10-16
07:10 | 2022-10-16
07:00 | 2022-10-16
06:41 | 2022-10-16
05:52 | 2022-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website