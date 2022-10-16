تباينات " قوّاتية" بشأن هذا الاستحقاق النقابي

Advertisement

تشهد "ندوة المعالجين الفيزيائيين" في "القوات اللبنانية" تباينات في الآراء بين أعضائها على خلفية الإنتخابات النقابية المقبلة، فبعدما كانت قد رشّحت الى مركز نقيب الدكتور شارل مرقص وبدأت بالتسويق له ،عادت بعد فترة وجيزة وسحبت إسمه لترشح مكانه السيدة سيدة ساسين، وهي المعالجة الفيزيائية الخاصة بأحد النواب.وأشار مصدر في "ندوة المعالجين الفيزيائيين الى أن فئة تعمل على دعم إسم ثالث مستقل".