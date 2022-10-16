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لبنان

تباينات " قوّاتية" بشأن هذا الاستحقاق النقابي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-10-2022 | 01:45
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تشهد "ندوة المعالجين الفيزيائيين" في "القوات اللبنانية" تباينات في الآراء بين أعضائها على خلفية الإنتخابات النقابية المقبلة، فبعدما كانت قد رشّحت الى مركز نقيب الدكتور شارل مرقص وبدأت بالتسويق له ،عادت بعد فترة وجيزة وسحبت إسمه لترشح مكانه السيدة سيدة ساسين، وهي المعالجة الفيزيائية الخاصة بأحد النواب.
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وأشار مصدر في "ندوة المعالجين الفيزيائيين الى أن فئة  تعمل على دعم إسم ثالث مستقل".
 وقال مصدر معني " إن إجتماعا مع قيادة حزب القوات سيحصل في القريب من أجل العمل على توحيد الموقف من أجل تدعيم حظوظ المرشح القواتي".

لبنان

خاص

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