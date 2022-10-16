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لبنان

"التيار" يحشد في بعبدا ومخاوف من"تحركات مضادة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-10-2022 | 02:15
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بدأ "التيار الوطني الحر" تحضيراته السياسية والشعبية والتنظيمية لمواكبة خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا في ٣١ تشرين الاول،وذلك لعدم ترك المجال أمام خصومه لتسجيل نقاط سياسية ضده.
وبحسب مصادر مطلعة" فإن التيار سيسعى بشكل كبير الى القيام بمهرجان شعبي يستمر لساعات لمرافقة الرئيس ميشال عون من القصر الجمهوري في بعبدا الى منزله في الرابية، وقد بدأت التحضيرات العملية لذلك". 
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ومن المتوقع ان تكون هناك تحركات مضادة يقوم بها خصوم عون وبعض الناشطين في "الثورة" للاحتفال بانتهاء ولايته الرئاسية".

لبنان

خاص

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