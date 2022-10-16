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لبنان

الإصابة بـ"الانفلونزا" موجعة للجيوب... تجنّبوا المرض بالوقاية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-10-2022 | 04:15
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مع اقتراب موسم الشتاء، تتزايد الاصابات بفيروس "الانفلونزا". وفي ظلّ إرتفاع سعر اللقاح المضاد للرشح بشكل كبير، بعد رفع الدعم عنه، يتوقّع أطباء أنّ تقلّ نسبة المواطنين هذه السنّة من متلقي اللقاح بوتيرة ملحوظة، ما سيؤدّي إلى زيادة الإصابات التي هي بحاجة إلى أدويّة الإلتهاب والسعلة والبخاخ والرشح والبنادول.
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وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأدوية أصبحت مكلفة جدّاً، فأقل "antibiotic" كلفته 255 ألف وأكثر في بعض الصيدليات، فيما البخاخ للمرضى الذين يُصابون بعوارض قوية كلفته ما بين 250 و700 ألف ليرة، بحسب بلد المصدر.
ويُشدّد أطباء على أنّ وضع الكمامة وغسل اليدين وعدم الإختلاط بمرضى "الانفلونزا"، من أهمّ طرق الوقاية لتجنّب الإصابة، وخصوصاً في المدارس والأماكن العامّة

لبنان

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