اطلاق نار كثيف في زغرتا ليلاً... إليكم التفاصيل

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن اشكالاً سجّل ليل امس في بلدة عقبة علما- قضاء زغرتا بين شبان من آل المصري من بلدة نمرين في الضنية، وشبان من آل العبود من عرب العقبة.وتطور الاشكال الى اطلاق نار كثيف بإتجاه منازل عائدة لآل المصري من دون تسجيل اصابات.وعرف ان الاشكال ناتج على خلفية اطلاق النار بإتجاه احد الكلاب تسبب بإزعاج لآل مصري ليلاً.