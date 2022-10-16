

اما وقد أنجز الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع اسرائيل، بانتظار ان يتم تسليم الرسائل الموقعة من قبل الجانبين

في الناقورة، توقعت اوساط نيابية أن يآخذ موضوع الصندوق السيادي الخاص بالثروة النفطية والغازية خلال المرحلة المقبلة جدلا نيابيا واسعا خصوصا لناحية استقلاليته وطبيعة علاقته بالسلطة ومؤسساتها في ظل قلق من ان يخضع أسوة للكثير من القضايا والأمور في البلد للتجاذبات الطائفية والسياسية المعروفة.

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