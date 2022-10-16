الكوليرا... عبدالله: لا يجوز تسييس الملف

مراقبة مخيمات النازحين السوريين والطلب من UNHCR تكثيف جهودها لمواجهة الكوليرا،
والبحث في منع التنقل والانتقال من وإلى المناطق الموبوئة في سوريا ،
شيء.
والانتقال إلى خطاب وخلاصات عنصرية ،شيء آخر.
الكهرباء والصرف الصحي والمياه والنفايات هم الأهم،ولا يجوز تسييس الملف لدقته وخطورته.
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 16, 2022
مراقبة مخيمات النازحين السوريين والطلب من UNHCR تكثيف جهودها لمواجهة الكوليرا،
والبحث في منع التنقل والانتقال من وإلى المناطق الموبوئة في سوريا ،
شيء.
والانتقال إلى خطاب وخلاصات عنصرية ،شيء آخر.
الكهرباء والصرف الصحي والمياه والنفايات هم الأهم،ولا يجوز تسييس الملف لدقته وخطورته.