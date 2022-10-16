الكوليرا... عبدالله: لا يجوز تسييس الملف

غرد النائب بلال عبد الله عبر "تويتر" قائلاً: "مراقبة مخيمات النازحين السوريين والطلب من UNHCR تكثيف جهودها لمواجهة الكوليرا، والبحث في منع التنقل والانتقال من المناطق الموبؤة في سوريا واليها، شيء. والانتقال إلى خطاب وخلاصات عنصرية، شيء آخر . الكهرباء والصرف الصحي والمياه والنفايات هي الأهم، ولا يجوز تسييس الملف لدقته وخطورته".

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