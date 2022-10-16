Advertisement

لبنان

جعجع: ما من أحد يريد رئيس تحدٍ

Lebanon 24
16-10-2022 | 02:23
A-
A+
Doc-P-1000789-638015096325773831.jpg
Doc-P-1000789-638015096325773831.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان ""القوات اللبنانية" لن تقبل برئيس جديد للجمهورية "شو ما كان وكيف ما كان"، وما من أحد يريد رئيس تحدٍ بل جلّ ما نطلبه رئيسا يمكنه البدء بعملية الانقاذ المطلوبة بعد ان وصل لبنان الى هذه الحالة السيئة، واذا كانوا يعتبرون ان هذا الرئيس هو "رئيس تحدٍ" فليكن عندها".
Advertisement
جعجع تحدّث في خلال إطلاق "دائرة البقاع الشمالي" في مصلحة طلاب "القوات اللبنانية" في حضور النائب أنطوان حبشي، منسّق البقاع الشمالي الياس بو رفول، رئيس مصلحة الطلاب عبدو عماد، أعضاء من المجلس المركزي، وحشد من طلاب المنطقة. 
وشدد على ان "الرئيس المنتظر عليه ان يتمتّع بمشروع وطرح واضح لخوض خطة الانقاذ الفعلية والقيام بالاصلاحات المتوجّبة علينا واعادة السلطة الى الدولة، فيما الفريق الآخر يتحدث عن رئيس توافقي اي رئيس في احسن الأحوال "ما بيعمل شي" او رئيس يقوم بأمور تصب في مصلحته كما حصل في السنوات الست الماضية. من هذا المنطلق لن نقبل بـ"أي رئيس" لأن بذلك نرتكب جريمة كبيرة".
تابع: "ينادون بضرورة "التوافق على رئيس" عن غير عادة، في وقت يرفضون التوافق في امور اخرى كالقرار الاستراتيجي وقرار السلم والحرب ويتفردون به. ويتحدثون عن رئيس من خارج الاصطفافات ما يعني انهم يطالبون برئيس لا موقف له، وبالتالي انتخاب شخص لا يمكنه تدارك الوضع واخراج البلد من أزمته".
 





تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-10-16
05:15 | 2022-10-16
07:10 | 2022-10-16
07:00 | 2022-10-16
06:41 | 2022-10-16
05:52 | 2022-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website