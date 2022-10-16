كلامٌ لنصرالله يفضح باسيل.. إقرأوا ما قِيل!

بدا واضحاً أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل قد نَسب إنجاز ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل لنفسِه ولحزبِه، في حين أعلن نفسهُ "سيّد" معادلة "حقل قانا للغاز مقابل حقل كاريش"، جاعلاً "حزب الله" وكأنه تحت إمرتِه عسكرياً وفي خطوة تثبيت المعادلات.

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ففي خطابه، أمس السبت، من "الفوروم دو بيروت" في ذكرى 13 تشرين الأول، قال باسيل: "لمّا وضعت بـ 21 ايار 2022 معادلة ان "لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا" – وين كانوا؟ لمّا (الأمين العام لحزب الله) السيّد حسن نصرالله من بعدها ثبّت هالمعادلة بقوة المقاومة وصواريخها ومسيّراتها؛ وين كانوا؟ صاروا يخوّفوا من الحرب ويتهموه بالتسبّب فيها! ونحنا نقول انو هيدا لمصلحة لبنان وما في حرب، وهيدا رح يجيب الاتفاق بسرعة ولصالحنا، وين كانوا؟ حدا يقلّي".