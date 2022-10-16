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لبنان
"الحزب" يرفض رفع تسعيرة الكهرباء!
Lebanon 24
16-10-2022
|
02:34
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إعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن "التجارب في لبنان اثبتت أن المقاومة ركيزة أساسية من ركائز لبنان واستقراره"، مضيفاً أن "المقاومة حررت الأرض بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وسُجّل انتصار في العام 2000 لم يُسجل مثله في كل المنطقة خلال فترة الصراع مع العدو الإسرائيلي، وهذا إنجاز عظيم، آثاره كانت كبيرة على لبنان، حيث تحرر الجنوب والبقاع الغربي، وعاد الاستقرار إلى كل لبنان، وبدأت الحركة الاقتصادية والسياسية، وأصبح لبنان يُشكل قطباً عالمياً ومؤثراً في المنطقة، وهذا كله ببركة عطاءات المقاومة".
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وتابع: "لقد قرأنا وسمعنا أنه توجد نيّة لدى وزارة الطاقة بأن تزيد التعرفة قبل زيادة ساعات التغذية، وهذا مخالف لآخر قرار حكومي حول الكهرباء، والذي تحدث عن إمكانية إجراء تعديل التسعيرة عندما تعطي مؤسسة كهرباء لبنان من ثمانية إلى عشر ساعات، أما الآن مع عدم إضافة الساعات المطلوبة، فحزب الله يرفض رفضاً قاطعاً أي زيادة على تسعيرة الكهرباء، وهو يقبل بنقاش التسعيرة عندما تتجاوز ساعات التغذية الثمانية أو العشرة للمواطنين، من أجل أن يكون هذا الكمّ من الكهرباء كافٍ ليستغني المواطنون أكثر عن المولدات والتكاليف الأخرى التي يدفعونها".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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