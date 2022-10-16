"ترسيم الحدود" يكشف "نواب التغيير".. كيف ذلك؟

أشارت أوساطٌ سياسية مُطلعة على حراك نواب "التغيير" إلى أنّ "النقاشات التي استؤنفت بين هؤلاء عقب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي، لم تُفضِ إلى الوصول لاتفاقٍ على مرشّح واحد".

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وأوضحت المصادر أن هؤلاء النوّاب توحّدوا حالياً حول ملف واحد وهو المطالبة بتحويل ملف ترسيم الحدود البحرية إلى مجلس النواب، وكانت الخطوة العملية لذلك في إرسال كتاب بشأن ذلك إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي.