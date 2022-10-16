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لبنان

"ترسيم الحدود" يكشف "نواب التغيير".. كيف ذلك؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-10-2022 | 04:45
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أشارت أوساطٌ سياسية مُطلعة على حراك نواب "التغيير" إلى أنّ "النقاشات التي استؤنفت بين هؤلاء عقب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي، لم تُفضِ إلى الوصول لاتفاقٍ على مرشّح واحد".
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وأوضحت المصادر أن هؤلاء النوّاب توحّدوا حالياً حول ملف واحد وهو المطالبة بتحويل ملف ترسيم الحدود البحرية إلى مجلس النواب، وكانت الخطوة العملية لذلك في إرسال كتاب بشأن ذلك إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي. 

ولفتت المصادر إلى أنّ ذاك الكتاب جاء لحفظ ماء الوجه لدى هؤلاء النواب، إذ أنه في خضم معركة الرئاسة، وبدلاً من الاتجاه نحو تكريس مبادرة تجمعهم على مرشح، غرّدوا تماماً خارج السّرب لتبيانِ وحدةٍ في مكانٍ آخر بعيد كل البعد عن استحقاق الرئاسة. 

لبنان

خاص

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