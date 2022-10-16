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لبنان

وزير البيئة في دير ميماس... ماذا عن تطوير زراعة الزيتون؟

Lebanon 24
16-10-2022 | 04:12
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 زار وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين بلدة دير ميماس في الجنوب، حيث إطلع على مشاريع تنموية وبيئية تعمل عليها البلدية، أهمها: حماية وتطوير زراعة الزيتون وكيفية صناعة الحطب الصناعي من جفت الزيتون.
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وأثنى ياسين على "عمل البلدية بالتعاون مع مجموعة مميزة من شباب البلدة لحماية وتطوير زراعة الزيتون، هذه الشجرة المقدسة المزروعة في تراب البلدة منذ مئات السنين، والتي تشكل العمود الفقري لاقتصادها المحلي عبر انتاج نوعية مميزة من زيت الزيتون وكذلك السياحة البيئية".
 
ولفت إلى أن النقاش تناول ثلاثة مشاريع عملية: تطوير صناعة الحطب الصناعي من جفت الزيتون وبقايا التشحيل والذي يساهم في تأمين وقود للتدفئة "صديق للبيئة"، تشجير منطقة جبلية في البلدة ودرس إمكان اعلانها حمى ولاحقا محمية طبيعية، وربطها بمسارات المشي الموجودة في البلدة والمنطقة، العمل على تجهيز محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة شمسية خاصة، هي من المحطات القليلة التي لا تزال تعمل على ضفاف نهر الليطاني.
المصدر: الوكالة الوطنية
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