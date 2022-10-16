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لبنان

سلام: الاصلاحات الاقتصادية والمالية واجب وطني لإنقاذ البلد

Lebanon 24
16-10-2022 | 04:16
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شارك وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في اجتماع صندوق النقد الدولي لوزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غيوريغيا.
 
وبحسب بيان صادر عن مكتب الوزير، فان "الاجتماع الرفيع المستوى بين المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي وفريق الإدارة مع وزراء المالية ووزراء الاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تناول الآثار غير المباشرة للحرب الأوكرانية على اقتصادات بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
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كما تم البحث في تحديات الطاقة والمياه والأمن الغذائي.
 
وأكد سلام للمجتمعين "التزام لبنان الاصلاحات الاقتصادية والمالية كواجب وطني لإنقاذ البلد"، وشدد على أن "الإنضمام المتوقع للبنان الى نادي الدول النفطية يوجب علينا الإسراع في تنفيذ الإصلاحات، وليس إهمالها أو التغاضي عنها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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