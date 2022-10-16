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لبنان

ألقت شعبة المعلومات القبض عليهما وعلى أحد زبائنهما بالجرم المشهود في النبعة... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-10-2022 | 05:23
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في كافة المناطق اللبنانية والتي آلت الى توقيف عدد كبير من المتورّطين بها، وبنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية التي تجريها، تمكّنت من تحديد هوية مروجَي مخدّرات ينشطان في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان، وهما كلٌّ من:
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ع. ج. (مواليد العام ٢٠٠٣، لبناني)
ع. ج. (مواليد عام ٢٠٠٢، لبناني)
بتاريخ 6-10-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة بالجرم المشهود، في أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في محلّة النّبعة على متن دراجة آلية، تمّ ضبطها. كما تم توقيف أحد زبائنهما، على متن سيارته نوع "رينو" لون أبيض (تم ضبطها أيضاً)، ويدعى:

 ق. ر. (مواليد عام ١٩٨٣، لبناني) (بحقه ملاحقتين قضائيتَين بجرم مخدّرات وشيك من دون رصيد).
بتفتيشهم والدراجة والسّيّارة، ضُبط بحوزة المروّجَين طبّتان بلاستيكيّتان بداخلهما مادة الكوكايين زِنتها /8.5/ غ. وهاتف خلوي ومبلغ مالي.

بتفتيش مكان إقامة المروّجَين في محلّة النبعة، تم ضبط /313/ غ. من مادّة الكوكايين، /8.8/ غ. باز الكوكايين، /22/ حبّة مخدّرة موضّبة في أظرفٍ، وطبات بلاستيكية جاهزة للترويج.

بالتحقيق معهم، اعترف المروّجان بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من الزبائن، وبتعاطي المخدّرات، واعترف (ق. ر.) بتعاطي المخدّرات وبالاستحصال عليها منهما.

   أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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