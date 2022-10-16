Advertisement

لبنان

"الخارجية" تعزي بضحايا انفجار المنجم في تركيا

Lebanon 24
16-10-2022 | 06:41
A-
A+

Doc-P-1000848-638015247349142567.jpg
Doc-P-1000848-638015247349142567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، بأحر التعازي من حكومة وشعب الجمهورية التركية بضحايا حادثة الانفجار الذي وقع في منجم بولاية بارتن التركية. 
 
وعبرت الوزارة عن خالص مواساتها لأهالي الضحايا، راجية الرحمة لأرواحهم والصبر لعائلاتهم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2022-10-16
13:10 | 2022-10-16
12:51 | 2022-10-16
12:23 | 2022-10-16
12:00 | 2022-10-16
11:19 | 2022-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website