"الخارجية" تعزي بضحايا انفجار المنجم في تركيا

تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، بأحر التعازي من حكومة وشعب الجمهورية التركية بضحايا حادثة الانفجار الذي وقع في منجم بولاية بارتن التركية.



وعبرت الوزارة عن خالص مواساتها لأهالي الضحايا، راجية الرحمة لأرواحهم والصبر لعائلاتهم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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