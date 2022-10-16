طبيب لبناني يُحقّق إنجازاً عالميّاً في مجال جراحة العظم... من هو؟ (صورة)

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حقق الطبيب اللبناني إيلي النجار إنجازا عالميا في مجال جراحة العظم.وتمكن النجار، وهو جراح في واحد من أهم مستشفيات جراحة العظم في العالم ومركزه في بريطانيا - نوتنغهام، من خلال بحثه عن جراحة العظم وتحديدا رعاية العمود الفقري بعد العمليات المعالجة للإصابات الدقيقة منه، من أن يفرض بحثه كواحد من أهم ستة أبحاث لأطباء عالميين في هذا المجال، خلال المؤتمر السنوي الذي تنظمه مؤسسة "NASS" الرائدة في مجالها التخصصي عن العظم، في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركيّة لهذا العام.وكانت أبحاث النجار فازت هذه السنة بالجائزة الثانية لأفضل دراسة في الجمعية البريطانية لجراحة العمود الفقري.