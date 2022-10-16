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لبنان
شيخ العقل: ليكن موضوع النفط والغاز باباً لإعادة الثقة
Lebanon 24
16-10-2022
|
07:41
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دعا شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى الرؤساء والمسؤولين الى "تجاوز الاختلافات والاصطفافات والمناكفات لإنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها"، مُعتبراً أن "أي إنجاز يكون بتضافرِ الجهود"، وأضاف: "لا يجوزُ أن يُنسَبَ لهذه الجهةِ أو تلك، بل الجميعُ متأثِّرون بالفشل إذا ما وقع، ومَعنيُّون بالنجاح إذا ما تحقَّق، وهذا ما نرجوه وما نُعوِّلُ عليه في موضوع النفط والغاز ليكونَ باباً لإعادة ثقةِ الناس بدولتِهم وثقةِ المجتمع الدولي بلبنان".
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كلام الشيخ ابي المنى جاء خلال زيارتين قام بهما الى بلدتي ابل السقي والسريرة في قضاءي مرجعيون وجزين، تلبية لدعوة من المشايخ والفاعليات والمجلسين البلدي والاختياري واهالي البلدتين، وذلك على رأس وفد من المشايخ ورئيسي لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس المذهبي اللواء الركن المتقاعد شوقي المصري والثقافة الشيخ عماد فرج، اعضاء المجلس المشايخ: اسعد سرحال، محمد غنّام، فادي العطّار، وسام سليقا وشاهين القنطار، عامر صياغة ورمزي جمّاز.
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