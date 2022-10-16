Advertisement

لبنان

إبنة ممثلة لبنانية شهيرة تُفارق الحياة.. هكذا توفيت وقصّتها تُدمي القلوب!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-10-2022 | 08:09
A-
A+
Doc-P-1000881-638015300085958103.jpg
Doc-P-1000881-638015300085958103.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غيّب الموت، اليوم الأحد، جمانة محمد سعد الدين دمج، نجلَة الممثلة اللبنانيّة الراحلة آماليا أبي صالح وشقيقة الصحفي اللبناني الزّميل ربيع دمج. 

Advertisement
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ الراحلة تُدعى "جيسيكا" وهي إبنة أبي صالح بالتبنّي وأصلها من دولة "جامايكا".

وأشارت المصادر إلى أنّ الفنانة الراحلة تبنّت الطفلة عام 1972 إثر وفاة والدة الأخيرة جراء حادث أليم آنذاك. ومنذ ذلك الحين، بقيت الطفلة في كنف الفنانة أبي صالح فباتت منسوبة إليها على أنها ابنتها. 

وأشارت المعلومات إلى أنّ "جيسيكا" كانت على الدين المسيحي، إلا أنه تمّت تسميتها "جومانة" من أجل الاستحصال على أوراق ثبوتيّة لها ونسبها لعائلة زوجة أبي صالح. 

ولفتت المصادر إلى أن "جيسيكا" أصيبت مؤخراً بمرض "الزهايمر"، وقد توفيت أثناء نومها ليل السبت - الأحد، وستوارى الثرى في بلدة برجا - مسقط رأس زوجِ الفنانة الراحلة أماليا أبي صالح. 
 
 
 






المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:24 | 2022-10-16
17:42 | 2022-10-16
17:27 | 2022-10-16
17:14 | 2022-10-16
17:06 | 2022-10-16
16:56 | 2022-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website