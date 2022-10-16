إبنة ممثلة لبنانية شهيرة تُفارق الحياة.. هكذا توفيت وقصّتها تُدمي القلوب!

غيّب الموت، اليوم الأحد، جمانة محمد سعد الدين دمج، نجلَة الممثلة اللبنانيّة الراحلة آماليا أبي صالح وشقيقة الصحفي اللبناني الزّميل ربيع دمج.



Advertisement ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ الراحلة تُدعى "جيسيكا" وهي إبنة أبي صالح بالتبنّي وأصلها من دولة "جامايكا". ووفقاً لمعلومات، فإنّ الراحلة تُدعى "جيسيكا" وهي إبنة أبي صالح بالتبنّي وأصلها من دولة "جامايكا".



وأشارت المصادر إلى أنّ الفنانة الراحلة تبنّت الطفلة عام 1972 إثر وفاة والدة الأخيرة جراء حادث أليم آنذاك. ومنذ ذلك الحين، بقيت الطفلة في كنف الفنانة أبي صالح فباتت منسوبة إليها على أنها ابنتها.



وأشارت المعلومات إلى أنّ "جيسيكا" كانت على الدين المسيحي، إلا أنه تمّت تسميتها "جومانة" من أجل الاستحصال على أوراق ثبوتيّة لها ونسبها لعائلة زوجة أبي صالح.



ولفتت المصادر إلى أن "جيسيكا" أصيبت مؤخراً بمرض "الزهايمر"، وقد توفيت أثناء نومها ليل السبت - الأحد، وستوارى الثرى في بلدة برجا - مسقط رأس زوجِ الفنانة الراحلة أماليا أبي صالح.







