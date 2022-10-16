بلدة لبنانيّة تمنع إستقبال أي شخص من أيّ مخيم... ما السبب؟

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رفع رئيس بلدية مجدل عنجر منسق عام تيار "المستقبل" في البقاع الاوسط سعيد ياسين من جهوزية البلدية والطواقم الصحية في البلدة والمسؤولين عن مخيم (شاويش) خلال اجتماع طارئ عقد في القصر البلدي في مجدل عنجر، حضره الى ياسين فرق الدفاع المدني في البلدة وشرطة البلدية وممثلو الهيئات الصحية والاغاثية ومسؤولو مخيمات النازحين.ودعا ياسين خلال اللقاء الى "التشدد في موضوع النظافة العامة والشخصية والتعقيم والتنبه لهذا الخطر الداهم، لكي تتجنب البلدة ومخيماتها هذا الوباء المستجد".وخلص الاجتماع الى اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنها:منع استقبال اي شخص او ضيف من اي مخيم اخر داخل وخارج البلدة وسهول مجدل عنجر ، و الابلاغ السريع عن أي اشتباه بأية حالة. كما شدد ياسين على وجوب ضبط المخيمات امنيا والابلاغ عن اي حالات مشبوهة في هذا المجال.وكشف أن وزارة الصحة العامة والجهات المعنية ستقوم الاسبوع المقبل بحولة في المخيمات.