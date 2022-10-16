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لبنان

إنقطاع الإنترنت عن منازل في أبي سمراء

Lebanon 24
16-10-2022 | 09:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنقطاع الإنترنت عن عدد من المنازل في منطقة أبي سمراء في طرابلس، بعدما أصابت صاعقة محطة عائدة لاحدى المكاتب في المحلة.
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