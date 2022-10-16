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لبنان

هكذا انتهت مباراة لكرة القدم في لبنان!

Lebanon 24
16-10-2022 | 09:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ حكم مباراة نادي "القلمون" ونادي "المودة طرابلس"، أنهى المواجهة بين الفريقين، بعدما ضربت صاعقة أرضية الملعب البلدي.
 
 
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