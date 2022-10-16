توقيف أشخاص أقدموا على إطلاق النار أثناء حفل زفاف.. وهذا ما ضبط بحوزتهم

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

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بتاريخ 16 /10 /2022، أوقفت قوة من الجيش في بلدة كترمايا - الشوف ‏المواطنين (أ.د.) و‏‏(ه.د.) و(م.د.) لإقدامهم على إطلاق النار أثناء زفاف أحد ‏مواطني البلدة بتاريخ 15 /10 /2022. ضُبِطت في حوزتهم كمية من الأسلحة الحربية والذخيرة. ‏سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏