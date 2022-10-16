خروقات إسرائيلية جديدة.. ماذا أعلن الجيش؟

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 15 /10 /2022 الساعة 15.00 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، ولمسافة حوالى 333 مترا ولمدة 10 دقائق.وما بين الساعة 15.55 والساعة 16.00، خرق زورق معاد مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 370 مترا.وما بين الساعة 17.13 والساعة 18.09، خرق زورق معاد مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 203 أمتار.وما بين الساعة 17.18 والساعة 17.43، خرق زورق معاد مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 481 مترا.تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".