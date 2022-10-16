مخابرات الجيش أوقفت سائقين يقودان شاحنتين كبيرتين في دير الأحمر... وهذه حمولتهما

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ دورية من مخابرات الجيش أوقفت في بلدة دير الاحمر، سائقين يقودان شاحنتين كبيرتين محملتين بحطب السنديان المعمر من جرود المنطقة، وصادرت الحمولة.

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