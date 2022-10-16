الحاج حسن من البقاع الغربي: لحوار ونقاش وطني يؤديان إلى تفاهم حول انتخاب رئيس للجمهورية

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لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور حسين الحاج حسن الى أنه "في هذا البحر الهائج من الأزمات التي نعيشها استطاع لبنان من خلال الموقف الرسمي والسياسي والشعبي الواسع النطاق والموحد الذي استند إلى قوة المقاومة وعزيمتها من خلال بعض ما قامت به هذه المقاومة وفرض على الأميركي وعلى الإسرائيلي الوصول إلى نتائج معقولة ومقبولة للترسيم والبدء باستخراج ثروات لبنان النفطية والغازية بعدما كان هذا الأمر معطلا لأكثر من 12 عاما، وهذا يفتح أفقا للبنان، ويحتاج إلى تشريعات وإجراءات لحماية هذه الثروة من كل موبقات السياسة اللبنانية وكل موبقات الإقتصاد اللبناني، لأن السياسة اللبنانية مليئة والإقتصاد اللبناني مليء بالموبقات والسلبيات وينبغي حماية هذه الثروة التي يفترض أن تساهم بخروج لبنان من أزماته وأن تؤسس لمستقبل واعد للأجيال القادمة".كلام الحاج حسن جاء خلال احتفال نظمته بلدية عين التينة في البقاع الغربي لمناسبة ولادة الرسول الأعظم محمد وحفيده الإمام الصادق، تم خلاله تكريم الطلاب الناجحين في الإمتحانات الرسمية، وكذلك افتتاح الطابق العلوي في حسينية البلدة، بحضور مسؤول "حزب الله" في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي، إمام البلدة عيسى هاشم، رئيس البلدية حسن هاشم، أعضاء البلدية والمخاتير، وحشد من أبناء البلدة وفاعلياتها.وقال: "أنظروا كم هو مستوى التخبط والإرتباك في كيان العدو والإتهامات على مستوى عال، والحديث عن اتفاق يعفي كيان العدو من المواجهة، والسبب هو أن المقاومة في لبنان أصبحت لديها عناصر قوة وردع تستطيع أن تفرض معادلات حقيقية وواقعية، وان شاء الله يكون أمام اللبنانين هذه الفرصة لاستخراج هذه الثروة وتوظيفها في إخراج لبنان من أزماته لصالح الأجيال المقبلة بما يمنع الفساد من الإقتراب إلى هذه الثروة ويمنع السلبيات البنيوية في الإقتصاد من تضييع الإيجابيات الأكيدة في استخراج ثروتنا الغازية والنفطية".وحول انتخابات الرئاسة قال الحاج حسن: "إن السبب بوضوح هو عدم وجود تفاهم وطني على شخصية رئيس ينتخب من خلال النصاب القانوني وتأمين الأصوات اللازمة لانتخابه، وفي نفس الوقت البعض يطرح أسماء وطروحات إستفزازية وصدامية وهذا لن يؤدي إلى نتيجة، وما يؤدي إلى نتيجة هو التفاهم، نحن ندعو إلى حوار ونقاش وطني يؤديان إلى تفاهم وإلى المقومات الدستورية والقانونية لجلسة الإنتخاب لتؤدي هذه الجلسة إلى انتخاب رئيس".وفي الموضوع الحكومي قال الحاج حسن: "نحن عملنا ودعونا مع بعض الحلفاء إلى تشكيل حكومة ولم نوفق حتى الان بسبب الخلافات السياسية القائمة بين الفرقاء، عسى أن نستطيع تشكيل حكومة في الفترة القادمة، وهذا أمر ضروري ومطلوب لأجل مصلحة لبنان واللبنانيين".