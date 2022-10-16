24
o
بيروت
20
o
طرابلس
15
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحاج حسن من البقاع الغربي: لحوار ونقاش وطني يؤديان إلى تفاهم حول انتخاب رئيس للجمهورية
Lebanon 24
16-10-2022
|
10:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور حسين الحاج حسن الى أنه "في هذا البحر الهائج من الأزمات التي نعيشها استطاع لبنان من خلال الموقف الرسمي والسياسي والشعبي الواسع النطاق والموحد الذي استند إلى قوة المقاومة وعزيمتها من خلال بعض ما قامت به هذه المقاومة وفرض على الأميركي وعلى الإسرائيلي الوصول إلى نتائج معقولة ومقبولة للترسيم والبدء باستخراج ثروات لبنان النفطية والغازية بعدما كان هذا الأمر معطلا لأكثر من 12 عاما، وهذا يفتح أفقا للبنان، ويحتاج إلى تشريعات وإجراءات لحماية هذه الثروة من كل موبقات السياسة اللبنانية وكل موبقات الإقتصاد اللبناني، لأن السياسة اللبنانية مليئة والإقتصاد اللبناني مليء بالموبقات والسلبيات وينبغي حماية هذه الثروة التي يفترض أن تساهم بخروج لبنان من أزماته وأن تؤسس لمستقبل واعد للأجيال القادمة".
Advertisement
كلام الحاج حسن جاء خلال احتفال نظمته بلدية عين التينة في البقاع الغربي لمناسبة ولادة الرسول الأعظم محمد وحفيده الإمام الصادق، تم خلاله تكريم الطلاب الناجحين في الإمتحانات الرسمية، وكذلك افتتاح الطابق العلوي في حسينية البلدة، بحضور مسؤول "حزب الله" في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي، إمام البلدة عيسى هاشم، رئيس البلدية حسن هاشم، أعضاء البلدية والمخاتير، وحشد من أبناء البلدة وفاعلياتها.
وقال: "أنظروا كم هو مستوى التخبط والإرتباك في كيان العدو والإتهامات على مستوى عال، والحديث عن اتفاق يعفي كيان العدو من المواجهة، والسبب هو أن المقاومة في لبنان أصبحت لديها عناصر قوة وردع تستطيع أن تفرض معادلات حقيقية وواقعية، وان شاء الله يكون أمام اللبنانين هذه الفرصة لاستخراج هذه الثروة وتوظيفها في إخراج لبنان من أزماته لصالح الأجيال المقبلة بما يمنع الفساد من الإقتراب إلى هذه الثروة ويمنع السلبيات البنيوية في الإقتصاد من تضييع الإيجابيات الأكيدة في استخراج ثروتنا الغازية والنفطية".
وحول انتخابات الرئاسة قال الحاج حسن: "إن السبب بوضوح هو عدم وجود تفاهم وطني على شخصية رئيس ينتخب من خلال النصاب القانوني وتأمين الأصوات اللازمة لانتخابه، وفي نفس الوقت البعض يطرح أسماء وطروحات إستفزازية وصدامية وهذا لن يؤدي إلى نتيجة، وما يؤدي إلى نتيجة هو التفاهم، نحن ندعو إلى حوار ونقاش وطني يؤديان إلى تفاهم وإلى المقومات الدستورية والقانونية لجلسة الإنتخاب لتؤدي هذه الجلسة إلى انتخاب رئيس".
وفي الموضوع الحكومي قال الحاج حسن: "نحن عملنا ودعونا مع بعض الحلفاء إلى تشكيل حكومة ولم نوفق حتى الان بسبب الخلافات السياسية القائمة بين الفرقاء، عسى أن نستطيع تشكيل حكومة في الفترة القادمة، وهذا أمر ضروري ومطلوب لأجل مصلحة لبنان واللبنانيين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"آلاف الدولارات" ستطيرُ في سماء لبنان.. هذا ما سيحدُث!
Lebanon 24
"آلاف الدولارات" ستطيرُ في سماء لبنان.. هذا ما سيحدُث!
12:51 | 2022-10-16
16/10/2022 12:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة ممثلة لبنانية شهيرة تُفارق الحياة.. هكذا توفيت وقصّتها تُدمي القلوب!
Lebanon 24
إبنة ممثلة لبنانية شهيرة تُفارق الحياة.. هكذا توفيت وقصّتها تُدمي القلوب!
08:09 | 2022-10-16
16/10/2022 08:09:23
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدّوا.. هل سيُخفّض "مصرف لبنان" سعر الدولار غداً؟
Lebanon 24
استعدّوا.. هل سيُخفّض "مصرف لبنان" سعر الدولار غداً؟
14:00 | 2022-10-16
16/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار... لماذا لم يصل الى الـ80 ألفا؟
Lebanon 24
الدولار... لماذا لم يصل الى الـ80 ألفا؟
04:30 | 2022-10-16
16/10/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطَ من السّماء.. مواطنٌ يختفي في بحر طرابلس بـ"حادثة مُفاجئة"!
Lebanon 24
سقطَ من السّماء.. مواطنٌ يختفي في بحر طرابلس بـ"حادثة مُفاجئة"!
13:10 | 2022-10-16
16/10/2022 01:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:24 | 2022-10-16
ضغط دولي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والحكومة
17:42 | 2022-10-16
خواجة لـ "الأنباء" الكويتية: الترسيم البحري إنجاز وطني
17:27 | 2022-10-16
تفاوض
17:14 | 2022-10-16
سخرية
17:06 | 2022-10-16
وعد السفيرة الفرنسية.. ماذا تضمّن؟
16:56 | 2022-10-16
الملك سلمان يتحدّث عن لبنان: لإجراء إصلاحات هيكلية شاملة
فيديو
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
17/10/2022 03:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
17/10/2022 03:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
17/10/2022 03:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact