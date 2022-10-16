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لبنان

فياض التقى وزير الموارد المائية والري في مصر

Lebanon 24
16-10-2022 | 10:09
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التقى وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض على هامش مؤتمر اسبوع القاهرة للمياه وزير الموارد المائية والري في مصر الدكتور هاني سويلم بحضور السفير علي الحلبي ومدراء مؤسسات المياه التابعة لوزارة الطاقة والمياه واعضاء الفريق المسؤول عن الموارد المائية في الوزارتين.
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وبعد أن قدم فياض لنظيره أعضاء الوفد المرافق وشرح طريقة عمل قطاع المياه في لبنان، تم الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المنبثقة عن مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين عبر إجراء سلسلة اجتماعات حضورية وافتراضية بغية البدء بتبادل الخبرات خاصةً في مجال معالجة الصرف الصحي وفي قطاع الري واعادة تدوير مياه الري الذي لمصر باع طويل فيه. وتطرق البحث ايضا كون الوزير فياض رئيساً لمجلس الوزراء العرب للمياه لهذه السنة الى اهمية وحدة الصف العربي في الموقف الى جانب مصر بالنسبة الى موضوع سد النهضة مع ضرورة ايجاد حل واتفاقية نهائية مع اثيوبيا برعاية دولية مع كل المعنيين تؤمن تقاسماً عادلاً للمياه وعدم إجحاف بحق دولة مصر الشقيقة.
كما نوّه فياض خلال الاجتماع بالدور الذي تلعبه مصر في كافة الأطر والقطاعات للوقوف الى جانب لبنان وجهوزيتها في موضوع ملف الغاز المصري ونقله الى لبنان عبر سوريا والأردن والذي لم يتم بعد من جرّاء تأخر التمويل من قبل البنك الدولي والاعفاءات من قانون قيصر مع العلم ان الجانب المصري بجهوزية تامة، كما تم التطرق الى موضوع الكهرباء واستعداد مصر للمساعدة حيث سيتم البحث في هذا الموضوع في اجتماع سيعقد لاحقاً مع وزير الكهرباء.
وكان فياض قد شارك ونظرائه في افتتاح المعرض المرافق لأسبوع القاهرة للمياه.
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