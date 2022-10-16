بعد مباريات حامية.. فوز الساحل والأنصار والعهد في بطولة كرة القدم

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وسجل للساحل زين فران من ضربة جزاء "بنالتي" في الثواني الاخيرة من المباراة، ليحقق الفريق الأزرق فوزه الرابع ويرفع رصيده الى 14 نقطة، بفارق الاصابات عن الانصار. أما الفريق الزغرتاوي فقد عانى من خسارته الخامسة واستقر رصيده على ثلاث نقاط.وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، فقد فاز الانصار حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة على ضيفه التضامن صور برباعية نظيفة 4 - 0، سجلت كلها في الشوط الاول.وسجل لـ"الزعيم الاخضر" حسن معتوق (2) والسنغالي الحاج مالك تال (2).وهذا الفوز الرابع للانصار الوصيف، فرفع رصيده الى 14 نقطة، والتعثر الثالث للتضامن، فنزل الى المركز الثامن برصيد خمس نقاط.وعلى ملعب الامام السيد موسى الصدر في مدينة انصار الجنوبية، اسقط العهد حامل اللقب مضيفه الشباب الغازية 2 - 1.وسجل للعهد المدافع نور منصور ومحمد حيدر، وللغازية عماد غدار.وهذا الفوز الرابع للعهد، فرفع رصيده الى 13 نقطة، والتعثر الثالث للغازية فنزل الى المركز التاسع برصيد خمس نقاط.