Advertisement

لبنان

بعد مباريات حامية.. فوز الساحل والأنصار والعهد في بطولة كرة القدم

Lebanon 24
16-10-2022 | 11:19
A-
A+
Doc-P-1000933-638015414233381646.png
Doc-P-1000933-638015414233381646.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حقق شباب الساحل الثالث فوزاً غالياً على ضيفه السلام زغرتا العاشر 1 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما عصر اليوم على ملعب نادي العهد على طريق المطار، في ختام المرحلة السادسة من الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم.
Advertisement

وسجل للساحل زين فران من ضربة جزاء "بنالتي" في الثواني الاخيرة من المباراة، ليحقق الفريق الأزرق فوزه الرابع ويرفع رصيده الى 14 نقطة، بفارق الاصابات عن الانصار. أما الفريق الزغرتاوي فقد عانى من خسارته الخامسة واستقر رصيده على ثلاث نقاط.

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، فقد فاز الانصار حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة على ضيفه التضامن صور برباعية نظيفة 4 - 0، سجلت كلها في الشوط الاول.

وسجل لـ"الزعيم الاخضر" حسن معتوق (2) والسنغالي الحاج مالك تال (2).

وهذا الفوز الرابع للانصار الوصيف، فرفع رصيده الى 14 نقطة، والتعثر الثالث للتضامن، فنزل الى المركز الثامن برصيد خمس نقاط.

وعلى ملعب الامام السيد موسى الصدر في مدينة انصار الجنوبية، اسقط العهد حامل اللقب مضيفه الشباب الغازية 2 - 1.

وسجل للعهد المدافع نور منصور ومحمد حيدر، وللغازية عماد غدار.

وهذا الفوز الرابع للعهد، فرفع رصيده الى 13 نقطة، والتعثر الثالث للغازية فنزل الى المركز التاسع برصيد خمس نقاط.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:24 | 2022-10-16
17:42 | 2022-10-16
17:27 | 2022-10-16
17:14 | 2022-10-16
17:06 | 2022-10-16
16:56 | 2022-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website