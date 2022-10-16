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لبنان

مباراة تُشعل إشكالاً في مدينة لبنانيّة والجيش يتدخّل.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
16-10-2022 | 12:00
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وقع إشكال تطوّر إلى تضارب بين عدد من الشبان أمام أحد المقاهي في منطقة الضمّ والفرز في طرابلس، وذلك على خلفية مشاهدة مباراةٍ لكرة القدم.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد عملت وحدات من الجيش على تطويق الإشكال الذي لم يُسفر عن سقوط أي إصابات. 
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