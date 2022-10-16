"آلاف الدولارات" ستطيرُ في سماء لبنان.. هذا ما سيحدُث!

مع انطلاق الموسم الشّتوي في لبنان، تتجهُ الأنظارُ إلى المباني السكنية التي تحمل على أسطحها ألواح الطاقة الشمسية، إذ أن هناك مخاوف من تؤدي الرياح التي تشهدها المناطق خلال الساعات الأخيرة إلى تطاير بعض تلك الألواح بسبب عدم تثبيتها بشكل جيّد.

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ويخشى الكثير من السكان أن يؤدي هذا الأمر إلى سقوط إصابات أو تضرّر الممتلكات مثل السيارات، لاسيما أن الهواء قد يؤدي إلى سقوطِ ألواح الطاقة الشمسية من أماكن مرتفعة إذ أنها قد لا تستقرّ في بقعة محصورة.