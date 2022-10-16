"آلاف الدولارات" ستطيرُ في سماء لبنان.. هذا ما سيحدُث!

مع انطلاق الموسم الشّتوي في لبنان، تتجهُ الأنظارُ إلى المباني السكنية التي تحمل على أسطحها ألواح الطاقة الشمسية، إذ أن هناك مخاوف من تؤدي الرياح التي تشهدها المناطق خلال الساعات الأخيرة إلى تطاير بعض تلك الألواح بسبب عدم تثبيتها بشكل جيّد.
ويخشى الكثير من السكان أن يؤدي هذا الأمر إلى سقوط إصابات أو تضرّر الممتلكات مثل السيارات، لاسيما أن الهواء قد يؤدي إلى سقوطِ ألواح الطاقة الشمسية من أماكن مرتفعة إذ أنها قد لا تستقرّ في بقعة محصورة.
وفي السياق، قال أحد مُتعهدي تركيب الطاقة الشمسية لـ"لبنان24" إن "الاتصالات ازدادت خلال الآونة الأخيرة من قبل المواطنين حيث جرى طلب تثبيت ألواح الطاقة خوفاً من تطايرها"، وأضاف: "إن لم يحصل ذلك بشكل فعال، فإن آلاف الدولارات ستطيرُ في الهواء حُكماً".