أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأن القوات البحرية في الجيش تبحث عن شاب سقط في بحر الميناء - طرابلس، مساء اليوم الأحد.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ الحادثة حصلت أثناء ممارسة الشاب رياضة الطيران الشراعي (الباراشوت) في سماء المنطقة.