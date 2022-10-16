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لبنان

سقطَ من السّماء.. مواطنٌ يختفي في بحر طرابلس بـ"حادثة مُفاجئة"!

Lebanon 24
16-10-2022 | 13:10
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأن القوات البحرية في الجيش تبحث عن شاب سقط في بحر الميناء - طرابلس، مساء اليوم الأحد.
 
ووفقاً للمعلومات، فإنّ الحادثة حصلت أثناء ممارسة الشاب رياضة الطيران الشراعي (الباراشوت) في سماء المنطقة.
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لبنان

الميناء

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