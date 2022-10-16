السفير السعودي يُحذّر من أمرٍ يهدّد لبنان.. ماذا قال؟

غرّد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري عبر حسابه على "تويتر"، وكتب: "وثيقةُ الوفاقِ الوطنيِّ عقدٌ مُلزمٌ لإرساءِ ركائزِ الكيانِ اللبنانيِّ التعدديِّ، والبديلُ عنهُ لن يكونَ ميثاقًا آخر بل تفكيكًا لعقدِ العيشِ المُشتركِ، وزوالِ الوطنِ الموحَّد، واستبدالهُ بكيانات لا تُشبهُ لُبنانَ الرسالةَ".

Advertisement