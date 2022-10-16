هذا هو موعد صدور نتائج الطعون الانتخابية

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أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن اعضاء المجلس لا يزال في طور النظر بالطعون والظروف اللوجستية صعبة، متوقعاً ان يصدر قسم من الطعون يوم الخميس.مشلب وفي حديث عبر "الجديد" قال: "لم نجد أخطاء مقصودة وكل صناديق الإقتراع التي طلبناها كانت متوفرة".