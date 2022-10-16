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لبنان

زيارتان لافتتان للسفير السّعودي غداً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-10-2022 | 15:24
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علم "لبنان24" أن السفير البخاري سيزور قصر بعبدا عند الساعة 9 صباحاً، حيثُ سيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون.
 
كذلك، أفادت المعلومات بأن البخاري سيزور عند الساعة 2.45 ظهراً عين التينة، حيثُ سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري. 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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