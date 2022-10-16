زيارتان لافتتان للسفير السّعودي غداً

علم "لبنان24" أن السفير البخاري سيزور قصر بعبدا عند الساعة 9 صباحاً، حيثُ سيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون.

كذلك، أفادت المعلومات بأن البخاري سيزور عند الساعة 2.45 ظهراً عين التينة، حيثُ سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري.