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لبنان
زيارتان لافتتان للسفير السّعودي غداً
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-10-2022
|
15:24
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علم
"لبنان24"
أن السفير البخاري سيزور قصر بعبدا عند الساعة 9 صباحاً، حيثُ سيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون.
كذلك، أفادت المعلومات بأن البخاري سيزور عند الساعة 2.45 ظهراً عين التينة، حيثُ سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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