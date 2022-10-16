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لبنان

في أول أيام الأمطار.. "الأبحاث العلمية" تكشف سبب "حصول السيول"

Lebanon 24
16-10-2022 | 15:57
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أصدرت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق بياناً جاء فيه: "بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بدءاً من شهر آب لجميع الجهات المسؤولة للقيام بتنظيف مجاري المياه والقنوات والأنهر وكذلك الى المواطنين لعدم رمي النفايات فيها، فها هي أول أمطار اليوم تتسبب بالسيول والبرك والأضرار من جراء السيول".
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