وعد السفيرة الفرنسية.. ماذا تضمّن؟

وعدت وزيرة الخارجية الفرنسية مسؤول بارز ببذل كل الجهود الممكنة مع واشنطن لتذليل عقبات إنتخاب رئيس الجمهورية وذلك في أقرب فترة ممكنة بعد الشغور الرئاسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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