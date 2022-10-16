سخر قطب سياسي مخضرم من كلام النائب باسيل في خطابه الأخير: حتى الآن لم أترشح وما تخلونا نغيّر رأينا". وقال :الأمر ليس بيده، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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