تردّد أن رئيس تيار سياسي من المنظومة الحاكمة يُفاوض وزير سابق ورد إسمه في لائحة مرشحي النواب التغييريين لرئاسة الجمهورية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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