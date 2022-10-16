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لبنان

خواجة لـ "الأنباء" الكويتية: الترسيم البحري إنجاز وطني

Lebanon 24
16-10-2022 | 17:42
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أكد النائب عن كتلة "التنمية والتحرير" محمد خواجة أن "لبنان لم يفرط بحقوقه خلال مفاوضات الترسيم البحري، كما يدعي البعض، وأن ما أنجز يسمح للبنان بالحصول على ثروته النفطية والغازية كاملة غير منقوصة".
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واعتبر في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية أن "ما حصل في موضوع الترسيم البحري إنجاز وطني ومنعطف أساسي في تاريخ لبنان، وهو لم يأت من فراغ، بل هو ثمرة جهد شاق استغرق نحو 10 سنوات فاوض خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري "الوسطاء" الأميركيين والأوروبيين للوصول الى ما عرف باتفاق الإطار الذي رسم خارطة استمرار التفاوض ووضع الأسس والقواعد للإنجاز الذي تحقق اليوم".
ورأى أن "الترسيم البحري بين لبنان والكيان الإسرائيلي هو إنجاز وطني ويشكل نقلة نوعية في حياة اللبنانيين الذين يرون في استثمار ثروتهم النفطية والغازية خشبة خلاص من الواقع المالي والاقتصادي المأزوم، وضمانة لمستقبل الأجيال القادمة، ولحسن الاستفادة من هذه الثروة وضمان شفافيتها". (الأنباء الكويتية)
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