26
o
بيروت
28
o
طرابلس
10
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
26
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تحضيرات لترتيبات تبادل وثائق الترسيم.. بو صعب: قد يحصل في 26 أو 27 الحالي
Lebanon 24
16-10-2022
|
22:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يزال الواقع الداخلي تحت وقع انتظار الخطوات المقبلة لانجاز إجراءات ابرام اتفاق الترسيم بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية .
واعتبرت اوساط سياسية لحريدة" البناء" ان اتفاق الترسيم قد يسهل في مرحلة لاحقة استقدام الغاز المصري والكهرباء الأردنية فضلاً عن عودة الاستثمارات والشركات الاجنبية الى لبنان.
Advertisement
وكشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الموعد المنتظر لإنجاز اتفاق الترسيم والآلية التي سيتم فيها التوقيع على الاتفاق فقال في حديث لقناة "الحرة" : "إن الذكاء في هذا الاتفاق نابع من فهم الوسيط الأميركي آموس هوكستين الوضع اللبناني وعدم القدرة على إبرام معاهدة دولية مع اسرائيل لكونها دولة عدو للبنان. وهو أخذ هذا الأمر في الاعتبار ووجد طريقة خلاقة من خلال إبرام اتفاق بين اميركا وكل من اسرائيل ولبنان يحدّد النقاط التي تم التوافق حولها. هذه النقاط التي أدرجتها الولايات المتحدة في رسالة سترسلها لكل من لبنان وإسرائيل. وسيرد لبنان بالموافقة الخطية على مضمون الرسالة، وكذلك ترد إسرائيل بالطريقة نفسها".
وتابع بو صعب إن تسليم الرسائل قد يحصل في 26 أو 27 من الشهر الحالي تحت علم الأمم المتحدة في الناقورة. وعن الطرف اللبناني الذي سيوقع على هذا الرسالة أجاب إن هذا القرار يتخذه رئيس الجمهورية وهو سيختار الفريق الذي سيذهب الى الناقورة لتسليم الرسالة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدّوا.. هل سيُخفّض "مصرف لبنان" سعر الدولار غداً؟
Lebanon 24
استعدّوا.. هل سيُخفّض "مصرف لبنان" سعر الدولار غداً؟
14:00 | 2022-10-16
16/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"آلاف الدولارات" ستطيرُ في سماء لبنان.. هذا ما سيحدُث!
Lebanon 24
"آلاف الدولارات" ستطيرُ في سماء لبنان.. هذا ما سيحدُث!
12:51 | 2022-10-16
16/10/2022 12:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة ممثلة لبنانية شهيرة تُفارق الحياة.. هكذا توفيت وقصّتها تُدمي القلوب!
Lebanon 24
إبنة ممثلة لبنانية شهيرة تُفارق الحياة.. هكذا توفيت وقصّتها تُدمي القلوب!
08:09 | 2022-10-16
16/10/2022 08:09:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار... لماذا لم يصل الى الـ80 ألفا؟
Lebanon 24
الدولار... لماذا لم يصل الى الـ80 ألفا؟
04:30 | 2022-10-16
16/10/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطَ من السّماء.. مواطنٌ يختفي في بحر طرابلس بـ"حادثة مُفاجئة"!
Lebanon 24
سقطَ من السّماء.. مواطنٌ يختفي في بحر طرابلس بـ"حادثة مُفاجئة"!
13:10 | 2022-10-16
16/10/2022 01:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:15 | 2022-10-17
هل يصدر العهد مرسوم التجنيس الجديد؟
01:04 | 2022-10-17
في طرابلس... العثور على جثة رجل خمسيني
01:00 | 2022-10-17
تحريات أمنية مكثفة لتأمين انتقال آمن لعون من بعبدا ومخاوف من 3 نقاط ثورية
00:30 | 2022-10-17
ماذا يحصل في "بنك مصر لبنان" فرع النبطية؟
23:41 | 2022-10-16
إطلاق نار كثيف في طرابلس... ما الذي حصل ليلا؟
23:11 | 2022-10-16
متورطون في تزوير أكثر من 200 محضر... مجموعة من العسكريين يخضعون للتحقيق
فيديو
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
17/10/2022 08:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
17/10/2022 08:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
17/10/2022 08:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact