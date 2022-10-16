26
o
بيروت
28
o
طرابلس
10
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
26
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تفاؤل روسي "حكومي"... وتشاؤم "رئاسي"
Lebanon 24
16-10-2022
|
22:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب الان سركيس في" نداء الوطن": لا يزال الروسي يتحدث بالعموميات ويدعم أمن لبنان واستقراره، وتشير المعلومات إلى وجود تفاؤل من قبل نائب وزير الخارجية الروسية وموفد بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف حول إمكان ولادة حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون خصوصاً أنه لا يمكن للبلاد أن تستمرّ بلا سلطة فعلية.وأمام التفاؤل الحكومي يبرز تشاؤم من قبل بوغدانوف والمسؤولين الروس مردّه إلى عدم قدرة الكتل اللبنانية على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسبب هذا الأمر هو عدم وجود حوار بين الكتل اللبنانية وصعوبة التواصل بينها واتساع الهوة، وكذلك غياب التوافق الإقليمي والدولي على ملف الرئاسة اللبنانية وعدم وجود توافق أميركي- إيراني.ومن جهة ثانية، فإن موسكو لا تعتبر أن النشاط الفرنسي سيؤدي إلى نتيجة عملية لأن باريس ليست اللاعب الأساسي على أرض لبنان وإن كانت لديها قيمة معنوية، فاللاعب الأول هو واشنطن وإذا أرادت إبرام صفقة مع طهران فإنها قادرة على هذا الأمر، في حين أن الجهود الفرنسية تقتصر على الوساطة ومحاولة تقريب وجهات النظر.وأمام كل هذه المعطيات، لا تخفي الدبلوماسية الروسية غضبها على لبنان الرسمي بسبب مواقفه الموالية للسياسات الأميركية وعدم دعم الموقف الروسي في الحرب الأوكرانية، لكن هذا الأمر لن يعكّر صفو العلاقات لأن موسكو أكثر من يعرف التركيبة اللبنانية وخصوصيتها.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدّوا.. هل سيُخفّض "مصرف لبنان" سعر الدولار غداً؟
Lebanon 24
استعدّوا.. هل سيُخفّض "مصرف لبنان" سعر الدولار غداً؟
14:00 | 2022-10-16
16/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"آلاف الدولارات" ستطيرُ في سماء لبنان.. هذا ما سيحدُث!
Lebanon 24
"آلاف الدولارات" ستطيرُ في سماء لبنان.. هذا ما سيحدُث!
12:51 | 2022-10-16
16/10/2022 12:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة ممثلة لبنانية شهيرة تُفارق الحياة.. هكذا توفيت وقصّتها تُدمي القلوب!
Lebanon 24
إبنة ممثلة لبنانية شهيرة تُفارق الحياة.. هكذا توفيت وقصّتها تُدمي القلوب!
08:09 | 2022-10-16
16/10/2022 08:09:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار... لماذا لم يصل الى الـ80 ألفا؟
Lebanon 24
الدولار... لماذا لم يصل الى الـ80 ألفا؟
04:30 | 2022-10-16
16/10/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطَ من السّماء.. مواطنٌ يختفي في بحر طرابلس بـ"حادثة مُفاجئة"!
Lebanon 24
سقطَ من السّماء.. مواطنٌ يختفي في بحر طرابلس بـ"حادثة مُفاجئة"!
13:10 | 2022-10-16
16/10/2022 01:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:15 | 2022-10-17
هل يصدر العهد مرسوم التجنيس الجديد؟
01:04 | 2022-10-17
في طرابلس... العثور على جثة رجل خمسيني
01:00 | 2022-10-17
تحريات أمنية مكثفة لتأمين انتقال آمن لعون من بعبدا ومخاوف من 3 نقاط ثورية
00:30 | 2022-10-17
ماذا يحصل في "بنك مصر لبنان" فرع النبطية؟
23:41 | 2022-10-16
إطلاق نار كثيف في طرابلس... ما الذي حصل ليلا؟
23:11 | 2022-10-16
متورطون في تزوير أكثر من 200 محضر... مجموعة من العسكريين يخضعون للتحقيق
فيديو
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
17/10/2022 08:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
17/10/2022 08:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
17/10/2022 08:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact