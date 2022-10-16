تفاؤل روسي "حكومي"... وتشاؤم "رئاسي"

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كتب الان سركيس في" نداء الوطن": لا يزال الروسي يتحدث بالعموميات ويدعم أمن لبنان واستقراره، وتشير المعلومات إلى وجود تفاؤل من قبل نائب وزير الخارجية الروسية وموفد بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف حول إمكان ولادة حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون خصوصاً أنه لا يمكن للبلاد أن تستمرّ بلا سلطة فعلية.وأمام التفاؤل الحكومي يبرز تشاؤم من قبل بوغدانوف والمسؤولين الروس مردّه إلى عدم قدرة الكتل اللبنانية على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسبب هذا الأمر هو عدم وجود حوار بين الكتل اللبنانية وصعوبة التواصل بينها واتساع الهوة، وكذلك غياب التوافق الإقليمي والدولي على ملف الرئاسة اللبنانية وعدم وجود توافق أميركي- إيراني.ومن جهة ثانية، فإن موسكو لا تعتبر أن النشاط الفرنسي سيؤدي إلى نتيجة عملية لأن باريس ليست اللاعب الأساسي على أرض لبنان وإن كانت لديها قيمة معنوية، فاللاعب الأول هو واشنطن وإذا أرادت إبرام صفقة مع طهران فإنها قادرة على هذا الأمر، في حين أن الجهود الفرنسية تقتصر على الوساطة ومحاولة تقريب وجهات النظر.وأمام كل هذه المعطيات، لا تخفي الدبلوماسية الروسية غضبها على لبنان الرسمي بسبب مواقفه الموالية للسياسات الأميركية وعدم دعم الموقف الروسي في الحرب الأوكرانية، لكن هذا الأمر لن يعكّر صفو العلاقات لأن موسكو أكثر من يعرف التركيبة اللبنانية وخصوصيتها.