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لبنان

البعريني لا يدعم هذا المرشح

Lebanon 24
16-10-2022 | 22:38
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مرّ تعبير النائب وليد البعريني، الجمعة الماضي، عن دعمه ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من دون أيّ ردود فعل. وكان البعريني قد أظهر انفتاحاً كبيراً في الأسبوعين الماضيين على السفارة السعودية وحرصاً على مراعاة المملكة، لكنه رفض المشاركة في وفد كتلة الاعتدال الوطني الذي زار رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، وهو أبلغ زملاء في الكتلة أنّ موقفه من الرئاسة تحكمه اعتبارات أخرى، قبل أن يقرّر الانعطافة علناً في مقابلته مع "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، معلناً دعمه لترشيح فرنجية.
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