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لبنان

إطلاق نار كثيف في طرابلس... ما الذي حصل ليلا؟

Lebanon 24
16-10-2022 | 23:41
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شهدت منطقة التبانه في طرابلس خلال ساعات الليل إطلاق نار بشكل كثيف.
 
ووفقا لمندوبة "لبنان 24"، فان المدعو "ع.ر"، قام بإطلاق النار من سلاح حربي في الهواء الطلق  في "شارع الحموي" في منطقة التبانه - طرابلس، وفرّ بعدها الى جهه مجهولة.
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