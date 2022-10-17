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لبنان

نائب تغييري: "ضاق خلقنا" من هذه النائبة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-10-2022 | 01:45
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يشكو  بعض نواب "كتلة التغيير" من احدى النائبات في الكتلة، ويعتبرون أنها تفتقد للخبرة السياسية ولم تستطع حتى اليوم أن تميّز بين كونها في السابق "ناشطة ثورجية" وبين ما أصبحت عليه اليوم من مسؤولية. ولفت احد نواب الكتلة الى أنّ دعمها من قبل احدى الشخصيات المنشقّة عن حزب سياسي مسيحي بارز كان من المفترض أن يشكل مئة علامة سؤال والف تعجّب. 
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أضاف: "ضاقت خلاقنا" لا سيما وأنها تسير بخطوات شعبوية وفقاً لما يمليه عليها من اقنعها بخوض الانتخابات النيابية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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