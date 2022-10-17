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لبنان

"محاربة الأوبئة"... عبدالله: لتشجيع مساهمة الأغنياء

Lebanon 24
17-10-2022 | 01:57
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غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "أثناء مشاركتي في فعاليات المؤتمر السنوي لمنظمة الصحة العالمية في المانيا، لفتني إعلان بيل غيتس  تخصيصه مليار و200 مليون دولار للمنظمة للقضاء على الشلل الوبائي. مساهمة الأغنياء في التنمية ومحاربة الأمراض والأوبئة، هو مبدأ تشاركي وإنساني ينبغي تشجيعه".
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