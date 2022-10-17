"محاربة الأوبئة"... عبدالله: لتشجيع مساهمة الأغنياء

أثناء مشاركتي في فعاليات المؤتمر السنوي لمنظمة الصحة العالمية في المانيا،

لفتني إعلان بيل غيتس عن تخصيصه مليار و٢٠٠ مليون دولار للمنظمة للقضاء على الشلل الوبائي.

مساهمة الأغنياء في التنمية ومحاربة الأمراض والأوبئة، هو مبدأ تشاركي وأنساني ،ينبغي تشجيعه !!!