"محاربة الأوبئة"... عبدالله: لتشجيع مساهمة الأغنياء

أثناء مشاركتي في فعاليات المؤتمر السنوي لمنظمة الصحة العالمية في المانيا،
لفتني إعلان بيل غيتس عن تخصيصه مليار و٢٠٠ مليون دولار للمنظمة للقضاء على الشلل الوبائي.
مساهمة الأغنياء في التنمية ومحاربة الأمراض والأوبئة، هو مبدأ تشاركي وأنساني ،ينبغي تشجيعه !!!
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 17, 2022
أثناء مشاركتي في فعاليات المؤتمر السنوي لمنظمة الصحة العالمية في المانيا،
لفتني إعلان بيل غيتس عن تخصيصه مليار و٢٠٠ مليون دولار للمنظمة للقضاء على الشلل الوبائي.
مساهمة الأغنياء في التنمية ومحاربة الأمراض والأوبئة، هو مبدأ تشاركي وأنساني ،ينبغي تشجيعه !!!