بخاري من بعبدا: حرصاء على وحدة لبنان وعمقه العربي انطلاقاً من مبادئ اتفاق الطائف

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا مع سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، للعلاقات اللبنانية - السعودية وسبل تطويرها في المجالات كافة، والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان، لا سيما على الصعيدين الاجتماعي والانساني. وتطرق البحث الى الاوضاع العامة والتطورات الاخيرة.

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وجدد السفير بخاري تأكيد "حرص المملكة على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي، انطلاقا من المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف الذي شكل قاعدة اساسية حمت لبنان وامّنت الاستقرار فيه"، مشدداً على "اهمية انجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها".

ولفت السفير بخاري الى ان الرئيس عون "اكد حرصه على تفعيل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

وفي السياق، استقبل الرئيس عون النائب السابق سيزار المعلوف الذي هنأه على الموافقة على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وعرض معه للاوضاع العامة في البلاد.







وأوضح المعلوف ان الرئيس عون "حرص في بداية عهده على اقرار المراسيم التنظيمية الخاصة لاطلاق عملية الاستكشاف والانتاج وتحديد البلوكات، واستطاع قبل نهاية عهده بأيام انهاء الترسيم لينطلق بعد ذلك التنقيب عن النفط والغاز تمهيداً لاستخراجهما من الحقول النفطية اللبنانية".







كذلك عرض الرئيس عون مع وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الاخيرة.